The Batman, Jason Momoa orgoglioso di Zoe Kravitz: 'Brava la mia figlioccia!'

Sono stati giorni a dir poco concitati per la famiglia allargata Momoa-Kravitz: durante il DC FanDome, infatti, sono state mostrate le prime immagini di Aquaman & The Lost Kingdom e poche minuti dopo ha fatto il suo debutto il nuovo trailer di The Batman.

Come noto Jason Momoa interpreta Aquaman nel DCEU e Zoe Kravitz è la nuova Catwoman nel reboot cinematografico del cavaliere oscuro scritto e diretto da Matt Reeves e guidato da Robert Pattinson, ma non tutti forse sanno che l'ex star di Game of Thrones e l'attrice di Mad Max: Fury Road fanno parte della stessa famiglia: Zoe è infatti la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, ma quest'ultima è da anni sposata con Jason Momoa, che oltre ad essere in ottimi rapporti con Lenny nel frattempo è anche diventato ufficialmente il patrigno di Zoe.

Ecco perché non stupisce che, nelle scorse ore, Jason Momoa ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram il nuovo trailer di The Batman, dicendosi orgoglioso della prova di Zoe Kravitz come Catwoman. Tra l'altro nello stesso post, come potete vedere in calce all'articolo, la star di Aquaman ha colto l'occasione per rendere omaggio anche a Greig Fraser, direttore della fotografia sia di The Batman che di Dune, che nel gargantuesco cast include anche Jason Momoa. "Il trailer di Batman. Sono così orgoglioso di te 'orsetto zozo'. Zoe Isabella Kravitz, non vedo l'ora di vedere questo film. E Greig Fraser, hai fatto furore. Dune e Batman. Il mio uomo. Aloha j".

