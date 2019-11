The Batman: Jason Momoa non pensa che il suo Aquaman incontrerà a breve Pattinson

Dopo il disastroso Justice League è probabile che non vedremo più di un eroe di quel team riunito in un nuovo crossover alla Warner/DC Films. O almeno così sembra pensarla Jason Momoa, il quale ha escluso per il momento un suo incontro sullo schermo con il Batman di Robert Pattinson.

Momoa, interrogato sui recenti sviluppi di casting di The Batman di Matt Reeves ha sia avuto un'altra battuta felice per la figliastra Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, "Li farà secchi tutti!", che per Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro: "Sono impressionato. Lui è un brav'uomo e un grande attore. Sono emozionatissimo per tutto il progetto". Tuttavia, alla domanda precisa se vedremo mai insieme l'Arthur Curry/Aquaman di Momoa e il Batman di Pattinson nello stesso film, l'attore ha risposto senza girarci intorno: "Sarebbe grandioso, dico davvero, ma non penso andrà in quel modo. Facciamogli fare il loro lavoro e io penserò a fare il mio".

Nel frattempo si avvicina la data di inizio riprese per The Batman, con Robert Pattinson che ha iniziato gli allenamenti per plasmare il suo fisico e renderlo pienamente credibile per il suo ruolo da crociato incappucciato, come mostrato in un'immagine postata su Instagram qualche giorno fa. L'immagine mostra l'allenatore fornire a Pattinson i primi rudimenti di Jiu-Jitsu, ora che la pre-produzione del lungometraggio DC Films è finalmente iniziata.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.

The Batman dovrebbe essere non solo il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, ma anche il primo passo di un Batman-Verse curato da Matt Reeves, o almeno così lasciano intendere gli ultimi rumor sulle intenzioni della Warner per il suo eroe di punta al cinema.