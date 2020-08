The Batman, Jason Momoa manda un affettuoso messaggio alla figliastra Zoe Kravitz

Nemmeno 24 ore dopo la diffusione del primo trailer di The Batman, Jason Momoa si è congratulato con l'attrice Zoe Kravitz, che ha fatto il suo esordio nei panni di Catwoman; Momoa e la Kravitz non sono solamente colleghi nell'Universo Cinematografico DC ma sono anche imparentati tra loro, dato Momoa è il compagno della madre della Kravitz.

Momoa è intervenuto direttamente su Instagram, commentando il post pubblicato dalla Kravitz in cui condivideva il primo trailer ufficiale di The Batman: "Sììììììììì. Ti amo, non vedo l'ora. Sono così orgoglioso di te". Potete visualizzare il messaggio nei commenti sotto il post dell'attrice che darà vita alla nuova reiterazione dell'iconico personaggio dei fumetti DC e che l'ultima volta aveva avuto il volto di Anne Hathaway nel terzo e ultimo film della trilogia di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

Momoa è da sempre un grande sostenitore dell'attrice, nonché figliastra, dato che la sua compagna Lisa Bonet, non è altri che la madre della Kravitz, avuta dalla relazione con il celebre musicista Lenny Kravitz, anche quest'ultimo protagonista di un commento alla figlia: "Ti voglio bene".

Come anticipato dalle informazioni emerse nei mesi scorsi e dalle prime immagini di Pattinson nei panni di Bruce Wayne, il trailer ci propone un tono piuttosto cupo e mostra il giovane eroe al suo secondo anno come protettore di Gotham, con tutti i problemi che ne derivano. Durante il panel organizzato per il DC FanDome, il regista Matt Reeves ha inoltre confermato che si tratterà di una sorta di detective story.

Il film vedrà anche anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.