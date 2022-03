The Batman, Jason Momoa e Channing Tatum verso la prima: 'Pronti a vedere la nostra Zozo'

Non è certo un segreto il meraviglioso rapporto che lega Jason Momoa e Zoe Kravitz: l'attrice di Catwoman, figlia della compagna di Momoa Lisa Bonet e dell'ex-marito Lenny Kravitz, ha sempre manifestato tutto il suo affetto per la star di Aquaman, che in queste ore si mostra sempre più impaziente di ammirare la sua prova in The Batman.

Mentre Warner Bros. sospende l'uscita di The Batman in Russia in seguito alle tristi vicende ucraine, infatti, Jason Momoa ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia di Channing Tatum sulla strada che porta dritta alla premiere del film di Matt Reeves.

"Channing Tatum e io siamo già in cammino per andare a vedere la nostra ZOZO. Finalmente la premiere di The Batman, siamo così fieri di te" scrive l'attore, taggando la diretta interessata. "Aloha ad Adam Weitsman e Dave Osokow per aver fatto sì all'ultimo minuto che ciò fosse possibile. Mahalo a Warner Bros. per l'invito, vi siamo davvero grati" prosegue poi l'attore.

Vedremo se Zoe Kravitz riuscirà a mantenere le enormi aspettative che gravano sul suo personaggio: l'impressione, comunque, è che la sua Catwoman sia destinata a non sfigurare davanti a quelle di Michelle Pfeiffer e Halle Berry! Personaggi a parte, intanto, ecco cos'ha detto Andy Serkis sulla Gotham di Matt Reeves.