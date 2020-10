The Batman, Jaeden Martell vuole essere Robin nella saga con Robert Pattinson

Parlando con ComicBookMovie per l'uscita del suo nuovo film The True Adventure of Wolfboy, l'attore Jaeden Martell si è candidato per l'eventuale ruolo di Robin nella nuova saga DC Films che inizierà con The Batman, il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Parlando di un suo possibile futuro esordio nel mondo dei cinecomics, lui che ha già interpretato un individuo dotato di superpoteri in Midnight Special di Jeff Nichols, Jaeden Martell ha dichiarato: "Mmm, non saprei quale ruolo potrebbe interessarmi fra Marvel o DC. Sono cresciuto come una sorta di nerd per i fumetti, quindi amo i fumetti. È una domanda difficile a cui rispondere!"

Quando gli è stato fatto notare che molti fan online credono che sarebbe un'ottima scelta per Robin, la star di Cena con Delitto e It ha risposto: "Oh, Robin? Ok, capisco. Si, mi ci immagino, sarebbe divertente!".

Voi cosa ne pensate? Ce lo vedreste nei panni di Robin al fianco di Robert Pattinson, o la prima scelta continua a rimanere Timothée Chalamet? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che attualmente The Batman sta continuando le riprese a Chicago, coi lavori che dovrebbero proseguire fino a febbraio 2021 in vista dell'uscita nelle sale per marzo 2022. In attesa di nuove immagini ufficiali, vi rimandiamo all'iniziativa benefica sponsorizzata da Robert Pattinson in vero stile Bruce Wayne.