The Batman: Jack O'Connell ancora la prima scelta per interpretare l'Uomo Pipistrello?

Il personaggio dell'Uomo Pipistrello potrebbe avere un volto molto più giovane nella prossima incarnazione cinematografica. Questo è un rumor ricorrente quando si parla del prossimo The Batman, attualmente in fase di sviluppo alla Warner Bros. Pictures.

Come saprete, Matt Reeves dovrebbe aver consegnato la stesura del nuovo copione e le riprese dovrebbero iniziare entro novembre, per una release possibile a fine 2020 o, comunque, nei primi mesi del 2021. E sempre stando a questi report, un possibile recasting del personaggio è sempre più vicino alla certezza.

Adesso We Got This Covered sembra confermare, nuovamente, questa voce di corridoio, affermando che Ben Affleck non tornerà a vestire i panni del vigilante di casa DC Comics, lasciando a Reeves il compito di scegliere un nuovo volto per il personaggio.

Ed il sito rimarca un rumor che era già circolato lo scorso ottobre. Stando al sito, infatti, la Warner e lo stesso Reeves starebbero puntando su Jack O'Connell come nuovo interprete di Batman. L'attore di Skins e Unbroken è considerato la prima scelta dello studio e del filmaker, che starebbero corteggiando l'attore per fargli dire di "sì" a questo delicatissimo compito. Chiaramente, afferma il sito, se O'Connell rifiuterà l'ingaggio, Warner e Reeves dovranno trovare un nuovo attore che, comunque, avrà intorno ai 25-30 anni. Un annuncio relativo al nuovo interprete di Batman, stando a We Got this Covered, dovrebbe arrivare tra maggio e giugno.