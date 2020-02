The Batman si ispirerà a Anno Uno di Frank Miller? Matt Reeves sembra confermare

Forse alcuni dei fan più accaniti della DC Comics sapranno che il 19 febbraio è il giorno del compleanno di Bruce Wayne, e anche se con un po' di ritardo, il regista Matt Reeves è comparso su Twitter per celebrare la ricorrenza.

Sfortunatamente non lo ha fatto con nuove immagini ufficiali o succose anticipazioni, eppure il suo post potrebbe contenere un pesante indizio per il suo nuovo film The Batman: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'autore ha pubblicato una tavola di Anno Uno, celebre graphic novel di Frank Miller considerata fra i maggiori e più importanti capitoli della storia editoriale dell'Uomo Pipistrello.

Ora, per chi non lo sapesse, il fumetto postato da Reeves racconta i primi giorni di Bruce Wayne come vigilante di Gotham, e dato che The Batman sarà ambientato durante il secondo-terzo anno di attività del supereroe, è improbabile che il film in uscita a giugno 2021 sarà un adattamento fedele di Anno Uno. Però che sia stata scelta una tavola di quell'opera è indicativo delle atmosfere che il film seguirà.

Qualche considerazione per cinefili da aggiungere al minestrone: la vignetta postata da Reeves ricorda tantissimo un'ambientazione à la Taxi Driver di Martin Scorsese, fra le fonti di ispirazione principali - insieme ad altre - per il Joker di Todd Phillips, quindi chissà che The Batman non finisca davvero per assomigliare al film con Joaquin Phoenix.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recente casting-call che anticipa l'esordio di Robin e ad un video che illustra tutti i dettagli del costume di Robert Pattinson.