The Batman ha introdotto segretamente anche Robin? Matt Reeves commenta la teoria

The Batman ha introdotto anche Robin? Una nuova teoria spinge in questa direzione, e in questi giorni ha raccolto talmente tanto consenso sul web da essere giunta alle orecchie dello sceneggiatore e regista Matt Reeves.

All'inizio di The Batman - a proposito, secondo voi chi ha ucciso i genitori di Bruce Wayne? - subito dopo che il sindaco viene ucciso dall'Enigmista nella primissima scena del film, 'Vendetta' su invito del tenente Gordon si reca sulla scena del crimine dove, dopo aver esaminato tutti gli indizi a disposizione, viene attirato dal figlio del sindaco, rimasto senza padre. Batman e il bambino si scambiano un lungo sguardo di complicità - grande idea all'insegna del dire senza dire con la quale il film inizia a comunicare il senso di lutto che ancora tormenta il protagonista, che ovviamente si rivede in quel bambino - e il loro 'rapporto' proseguirà in altre due sequenze fondamentali: più avanti nel film infatti Bruce salverà il bambino dalla macchina fuori controllo durante il funerale di suo padre, e infine lo tirerà fuori dalle macerie dopo l'inondazione, proprio nei minuti conclusivi della pellicola.

Ebbene, secondo una teoria quel bambino è destinato a diventare Robin: ma cosa ne pensa Matt Reeves? "Interessante", ha commentato il regista al podcast ReelBlend, "ma no. Voglio dire, si, è una bella idea, ma non era intenzionale. Anche se forse non dovrei dirlo, giusto? E' una bella idea, ma adesso se dovessi decidere di riciclarla non potrei prendermene il merito!".

