The Batman: l'inseguimento in moto tra le strade di Gotham si mostra con foto e video

Parcheggiata la rivoluzionaria Batmobile di Matt Reeves, Robert Pattinson e colleghi si sono precipitati in un inseguimento motociclistico tra le buie strade di Gotham City.

Negli ultimi giorni hanno quindi fatto il giro del web diversi contributi che documentano le riprese della sequenza in questione. Stavolta il fotografo Joshua Mellin ci mostra degli scatti di una certa qualità e un breve video, in cui possiamo vedere il Cavaliere Oscuro mentre sfreccia al fianco di un'altra figura vestita di nero, probabilmente Selina Kyle.

Anche per quanto riguarda la moto il regista sembra aver optato per un design simile alla Batmobile, senza cercare qualcosa di troppo futuristico o tecnologico, basandosi su un modello aderente alla realtà, anche se potremmo vederne una versione evoluta nel corso del film (a giudicare dalle precedenti immagini del BatPod)

Nelle foto è poi possibile scorgere alcuni manifesti contenenti dei riferimenti al mondo di Batman, tra cui un poster relativo alla nota fabbrica Ache Chemicals, fondamentale per la creazione di Joker nei fumetti. A questo punto resta da scoprire quale funzione avrà questo inseguimento all'interno del film, con la speranza che si tratti di qualcosa di spettacolare e di innovativo. Dopotutto l'azione non può mancare in un film sull'Uomo Pipistrello.

Fateci sapere cosa ne pensate delle foto, scattate in una Chicago blindata per le riprese del film.