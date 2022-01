The Batman: questo inquietante fan-poster con Robert Pattinson vi toglierà il sonno!

Mentre i fan si divertono a discutere le coincidenze che hanno portato allo scontro a distanza tra The Batman e Moon Knight, entrambi in uscita nel mese di marzo, sul web arriva un inquietante fan-poster dedicato al cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson.

La locandina, come sempre disponibile in calce all'articolo, è stata realizzata dall'artista Messypandas e pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram: l'immagine mostra la testa di Bruce Wayne avvolta nel nastro adesivo dell'Enigmista, e una scritta rossa (presumibilmente fatta col sangue) reca il messaggio: "Blind as a bat", ovvero "Cieco come un pipistrello".

Finora tutti i poster e i trailer ufficiali di The Batman hanno sempre giocato sugli indovinelli e i messaggi in codice dell'Enigmista, che a quanto pare ha un vero e proprio conto in sospeso con il cavaliere oscuro e forse addirittura con lo stesso Bruce Wayne. Vi segnaliamo però una piccola curiosità: il messaggio su questo fan-poster, "cieco come un pipistrello", è la risposta ad un indovinello che Batman (Val Kilmer) pone all'Enigmista (Jim Carrey) durante una scena di Batman Forever di Joel Schumacher, uscito nel 1995.

The Batman debutterà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 3 marzo. Quali sono le vostre aspettative? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.