The Batman: tutte le informazioni rivelate da Matt Reeves, dalla storia ai personaggi!

Il DC FanDome si è concluso col botto, quando il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha svelato il primo, clamoroso trailer ufficiale di The Batman con protagonista Robert Pattinson.

Durante il panel, l'autore ha rilasciato anche diverse anticipazioni sul film, che potete trovare all'interno di questo articolo.

"Non avrei mai nemmeno immaginato che avrei fatto film di genere", ha spiegato Reeves. "Ciò che mi ha entusiasmato è che Batman non è un supereroe nel senso tradizionale del termine, e in questo film sarà agli inizi della sua carriera ed è molto lontano dall'essere un supereroe perfetto, quindi questo dettaglio mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che non era stato fatto. Nella nostra storia non sta avendo l'effetto che vuole avere su Gotham, e la sua indagine gli permette di scoprire un intero nuovo mondo di corruzione."

Sull'Enigmista: "Paul Dano interpreta una versione dell'Enigmista che nessuno ha mai visto prima", ha promesso l'autore. "Quello che sta facendo, penso, lascerà a bocca aperta le persone".

Su Catwoman: "Bruce è già Batman, ma Selena non è ancora Catwoman. Quell'evoluzione fa parte del suo viaggio", ha rivelato, aggiungendo che questo discorso può applicarsi anche il Pinguino, l'Enigmista e Jim Gordon. "L'intero film è come una palla di neve che rotola. Puoi sentire lo slancio."

Sulle differenze con i precedenti film: "La principale differenza di The Batman rispetto alle precedenti iterazioni è vedere questo personaggio commettere errori e crescere mentre cerca di diventare la miglior versione di se stesso. Nel frattempo, l'opinione pubblica è ancora spaventata da lui. Batman è ancora considerato un mito a Gotham".

The Batman arriverà l'1 ottobre 2021. Per altri approfondimenti ecco le prime immagini ufficiali di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e scoprite come si chiamerà l'universo in cui è ambientato il film.