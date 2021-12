The Batman, nuovi indizi virali sul sito dell'Enigmista: scoprite il messaggio segreto

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer di The Batman, la campagna di marketing virale della Warner Bros. basata sul sito web dell'Enigmista prosegue con una nuova sfida a base di indovinelli per gli appassionati.

Dopo il primo indovinello di Enigmista per The Batman pubblicato la settimana scorsa, una serie di simboli misteriosi sono stati individuati nell'ultimo trailer del film. Decifrando il messaggio in codice, che è apparso per la prima volta su un banner promozionale, rivela un messaggio per Batman: "Sei el rata alada" o "sei il topo alato". Un fan dedicato ha iniziato a creare un sistema - al momento incompleto - per aiutare a decifrare i codici dell'Enigmista, che secondo lui potrà essere riutilizzando in futuro quando ne appariranno di nuovi.

Dopo aver superato l'indovinello originale, che premiava i partecipanti con un identikit di Batman 'rubato' dal database della polizia di Gotham, adesso è possibile aggiornare la pagina del sito dell'Enigmista: a quel punto il villain vi chiederà se siete mai stati all'Iceberg Lounge, il celebre nightclub/quartier generale del gangster Oswald "Oz" Cobblepot, alias il Pinguino (Colin Farrell). Che rispondiate si o no l'Enigmista vi darà comunque una ricompensa: un altro indizio criptico e un avvertimento, "rimanete vigili".

I giocatori sono inoltre invitati a tornare sul sito web per tenere d'occhio ogni possibile aggiornamento, dunque sicuramente nei prossimi giorni emergeranno ulteriori indizi. Restate sintonizzati, e 'rimanete vigili'!