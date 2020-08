The Batman, incredibile rumor confermato: i fan andranno fuori di testa

Da qualche girano sul web degli importanti rumor sulla presentazione i The Batman al DC FanDome, e finalmente è arrivata la conferma: durante l'evento sarà mostrato il primo teaser ufficiale del film di Matt Reeves.

A dare la notizia è Umberto Gonzalez, che ha svelato lo scoop nell'articolo di The Wrap dedicato al programma ufficiale del DC FanDome. Secondo quanto riportato dal giornalista, da sempre molto vicino al mondo DC (condurrà anche il panel sulla collezione di fumetti vintage), Reeves si unirà infatti alla host Aisha Tyler per "parlare del film e mostrare ai fan del nuovo footage di The Batman".

Stando ai rumor emersi nei giorni scorsi, si tratterebbe di un teaser promozionale della durata di 30 secondi in cui dovrebbe apparire anche il Commissario Gordon di Jeffrey Wright, tuttavia questi dettagli non sono ancora stati confermati.

Per saperne di più non ci resta che attendere il prossimo 22 agosto: il panel di The Batman sarà uno degli ultimi della giornata e verrà trasmesso alle 2.30 di domenica (ora italiana). Siete curiosi di vedere il primo teaser del film? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, il co-sceneggiatore Mattson Tomlin, autore del film Netflix Project Power, ha assicurato che The Batman lascerà i fan a bocca aperta.