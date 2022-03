The Batman: ecco l'incredibile punteggio su Rotten Tomatoes del film con Robert Pattinson

L'arrivo delle prime recensioni di The Batman hanno generato un entusiasmo palpabile tra gli appassionati, che adesso non vedono l'ora di gustarsi con i propri occhi la nuova avventura del Cavaliere Oscuro al cinema, per la prima volta interpretato da Robert Pattinson. Nell'attesa, ecco l'incredibile punteggio della pellicola su Rotten Tomatoes.

Al momento in cui vi scriviamo, The Batman di Matt Reeves ha raggiunto il punteggio dell'87% su Rotten Tomatoes. Su un totale di 171 recensioni pubblicato sul noto aggregatore americano, ben 148 esprimono un giudizio più che positivo, mentre le restanti 23 sono più tiepide. Come abbiamo visto anche ieri, le prime recensioni di The Batman stanno esaltando lo sguardo di Matt Reeves sulla nuova Gotham City rappresentata e sull'interpretazione non solo di Pattinson ma anche di tutto il cast di supporto. Generalmente, l'impressione è che The Batman sia il miglior film sul personaggio dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (2008).

Per prepararsi al ruolo, Robert Pattinson ha svelato i fumetti letti per The Batman: parlando con EW, l'interprete del nuovo Bruce Wayne ha citato tra le sue fonti di ispirazione alcuni fumetti insoliti come Batman: Shaman e The Man Who Falls: il primo albo ha aiutato Pattinson a trovare il modo ideale per definire le movenze di Batman con indosso la tuta, mentre il secondo gli ha permesso di comprendere perché il GCPD consente volontariamente ad un vigilante mascherato di esaminare le scene del crimine.

"Stavo cercando di interpretarlo, cercando di pensare: 'Come puoi essere un detective quando indossi questo vestito, che è l'opposto di ciò che indosserebbe un detective?' Ho pensato che, più che quello di un detective, fosse il costume di uno sciamano. Forse è per questo che la polizia gli da retta e inizia a farlo entrare nelle scene del crimine e cose del genere".

The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo.