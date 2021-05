The Batman, ecco l'incredibile fan art di Tom Hiddleston come Joker

Già abbiamo visto Tom Hiddleston nei panni di un iconico villain, ovvero Loki il dio dell'inganno, ma a quanto pare, qualcuno sembra volere qualcosa di più da questo amatissimo attore inglese e lo immagina al fianco di Robert Pattinson nel prossimo The Batman.

Sui social è stata infatti diffusa una nuova incredibile fan art di Hiddleston nei panni di Joker, e in molti sperano che sia lui il principale antagonista del Cavaliere Oscuro in un possibile sequel del film di Reeves. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, l'attore indossa i tipici abiti verdi e viola del clown più famoso del cinema ed è innegabile che il suo folle sorriso possa rendere giustizia a questo personaggio.

Fin qui la trama di The Batman è tenuta quasi del tutto ancora segreta, non si hanno ancora moltissime informazioni. Sappiamo che il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione più giovane di Bruce Wayne rispetto a quelle che finora abbiamo conosciuto. Vedremo Batman durante il suo secondo anno come Cavaliere Oscuro di Gotham City. Il film mostrerà anche l'eroe che usa le sue abilità di detective in aggiunta a tutte le sue altre innumerevoli qualità. Dovrebbe anche essere il primo capitolo di una nuova trilogia di film con Pattinson.