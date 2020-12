The Batman, un'incredibile fan-art ci mostra Willem Dafoe nei panni di Joker

Joker è certamente uno dei personaggi più amati dell'universo di Batman. Dopo la straordinaria interpretazione di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro, in molti si domandano se ci sarà spazio per questo villain nel prossimo film di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Tra i tanti attori accostati a questo ruolo, sembra che Willem Dafoe sia il più apprezzato dal pubblico e questa nuova incredibile fan art postata su Instagram dall'artista bobby_art ne è solo l'ennesima dimostrazione. L'attore appare nei tipici abiti del clown psicopatico, con il classico sorriso e i capelli verdi. Ricorda in qualche modo il Joker di Leto ma, le linee in questo caso appaiono molto più pulite e lo stile piuttosto ricercato.

L'artista stesso ha sottolineato che questa scelta sia stata fatta per rispecchiare i canoni dell'universo di Matt Reeves ma, a suo avviso il personaggio potrebbe anche subire una generale modificazione nel corso della pellicola finendo col divenire più oscuro e trasandato.

The Batman con Robert Pattinson sta per presentarci le nuove versioni di Catwoman, il Pinguino e L'Enigmista ma, ancora non sappiamo quale sarà il destino di Joker. Il personaggio negli ultimi anni è stato al centro dell'attenzione pubblica e ha avuto addirittura un film da solista che ha permesso a Joaquin Phoenix di vincere un Oscar e, è stato poi interpretato da Jared Leto in The Suicide Squad, ruolo che l'attore ha poi ripreso anche nell'attesissimo Snyder Cut di Justice League. Staremo dunque a vedere se ci sarà spazio per una sua ulteriore versione interpretata da Willem Dafoe. Intanto un'altra straordinaria fan-art ci mostra Jhonny Depp nei panni di Joker.