The Batman incontra Cats nell'inguardabile trailer parodia 'Catman'

Ecco un piccolo reminder di quanto può essere importante una colonna sonora da accompagnare alle immagini: qualcuno su Twitter ha pensato bene (male) di aggiungere al fantastico e acclamato trailer di The Batman le terribili musiche del terribile Cats, e il risultato è tutto da ridere.

Come al solito, potete visionarlo in calce all'articolo ... a vostro rischio e pericolo.

Come noto il trailer originale è impostato su "Something in the Way" dei Nirvana, la traccia di chiusura dell'album Nevermind. Invece, l'account Elvish Presley ha scambiato quel brano con "Memories", utilizzato nel primo trailer per l'adattamento cinematografico del musical di Broadway. Le due canzoni non potrebbero essere più diverse e, sebbene l'adattamento DC Comics del regista Matt Reeves non abbia ancora visto la luce, qualcosa ci dice che diversi saranno anche i due film.

Ricordiamo che Cats ha rappresentato uno dei flop più clamorosi della storia del cinema, soprattutto considerate le ben dichiarate ambizioni da Oscar della Universal Pictures. Tuttavia, al netto della stroncatura della critica e del fallimento al botteghino, il film è comunque riuscito a guadagnarsi una certa rilevanza fra i fan, per lo meno dal punto di vista dell'indubbia qualità trash.

Pari ambizioni avrà The Batman, che dai toni del trailer sembra voler bissare il successo di Joker, se non in ambito Oscar quanto meno in ambito box office: secondo voi ci riuscirà? Ditecelo nei commenti.

