The Batman: Il Pinguino sarà uno dei villain del film?

Entro la fine dell'anno dovremmo avere delle notizie certe su The Batman, le cui riprese dovrebbero partire, con la regia di Matt Reeves, questo novembre.

Secondo un nuovo rumor - lanciato sia da We Got this Covered che da Heroic Hollywood - in The Batman dovremmo vedere, sicuramente, il personaggio del Pinguino come antagonista. Ma non è finita qui: entrambi i siti web spiegano che, nella sceneggiatura attuale firmata da Matt Reeves, il Pinguino non sarà l'unico villain che affronterà l'Uomo Pipistrello nella pellicola ma che ce ne sono 'svariati'.

Nonostante questo, Il Pinguino è definito quello "principale" del film e, a quanto pare, Reeves avrebbe chiesto alla Warner Bros. Pictures di non includere il villain in Birds of Prey per presentarlo direttamente nel suo film che, secondo i report, potrebbe uscire addirittura entro la fine del 2020.

Chiaramente i fan restano in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda e di scoprire, in maniera ufficiale, se sarà ancora Ben Affleck a dare il volto al personaggio oppure no.

Vi terremo aggiornati.