The Batman - Parte II, svelati titolo e data d'uscita del film con Robert Pattinson!

The Batman ci è stato presentato sin dal primo momento come qualcosa di completamente indipendente da qualunque franchise: la cosa non cambierà con l'introduzione del DC Universe, ma stando a quanto dichiarato da James Gunn in queste ore i neonati DC Studios hanno tutta l'intenzione di continuare a lavorare sul progetto.

Il sequel del film con Robert Pattinson era d'altronde già ufficiale, ma proprio James Gunn e Peter Safran ne hanno ufficializzato il titolo pochi minuti fa: si chiamerà The Batman - Parte II, uscirà il 3 ottobre del 2025 e sarà il secondo capitolo di quella che, nei piani di Matt Reeves, dovrebbe costituire una vera e propria trilogia sul giustiziere di Gotham (a proposito: tornerà anche il Joker di Barry Keoghan?).

"Matt ci sta ancora lavorando, la immagina come una Batman Crime Saga ed includerà ovviamente anche The Penguin. È venuto da noi e ci ha anticipato alcune cose davvero fantastiche, alcune cose davvero belle proprio l'altro giorno. Quindi sì, la nostra volontà è di proseguire" ha spiegato Gunn, a cui Safran ha immediatamente fatto eco: "The Batman non è un figliastro, è tutta roba DC, vogliamo investire moltissimo nel successo di The Batman".

Pattinson, insomma, non sarà il Batman del DC Universe, ma potrà continuare a scorrazzare liberamente per le vie di Gotham: bene così, non trovate? Matt Reeves, intanto, ci ha già svelato alcuni dettagli su The Batman - Parte II.