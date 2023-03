The Batman - Parte II: Michael Uslan svela la data di inizio delle riprese

Prima dell’annuncio da parte di James Gunn della nuova pianificazione dei DC Studios è stato Matt Reeves ad alimentare i fan della casa fumettistica grazie al suo Batman che ha contribuito a lanciare gli Elseworlds come franchise alternativo all’universo DC. Oggi arrivano notizie riguardo la timeline del sequel del film sull’uomo pipistrello.

La produzione del sequel, che sarà collegato allo spin-off The Penguin di HBO Max, è programmata, stando al post pubblicato su Instagram dal produttore Michael Uslan, per l’inizio del novembre 2023.



Robert Pattinson tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne e del Cavaliere Oscuro guidato dalla sceneggiatura scritta dallo stesso Matt Reeves e da Mattson Tomlin.



Ancora non si hanno notizie su chi sarà il villain che il vendicatore mascherato dovrà affrontare ma sia Pattinson che Reeves hanno ventilato in passato l’idea dell’introduzione di personaggi quali Robin, l’Uomo Calendario, Mr Freeze e Hush. Sembra sempre più probabile, inoltre, il ritorno di Colin Farrell e del suo Pinguino, visto il legame sopra accennato tra la nuova serie tv e la saga di Reeves.E, naturalmente, c’è sempre l’ombra del Joker di Barry Keoghan a incombere su Gotham e sul suo eroe.

L’uscita nelle sale di Batman - Parte II è programmata per il 3 ottobre 2025. In attesa di poter avere nuove informazioni e dettagli continuiamo a chiederci se la scelta di tirare fuori Batman dall’universo cinematografico principale sia stata la cosa migliore da fare per i piani futuri della DC.