The Batman - Parte II, Liam Neeson non sarà il villain: 'No, l'ho già fatto'

Liam Neeson ha già avuto modo di regalarci un villain memorabile in quel di Gotham: pur se messo relativamente in ombra dal Joker del successivo Il Cavaliere Oscuro, il Ra's Al Ghul della star di Taken resta un cattivo di tutto rispetto per dare il via alla trilogia. Che il nostro voglia tornare sul luogo del delitto in The Batman - Parte II?

A quanto pare faremmo meglio a toglierci le speranze: durante una chiacchierata con i fan organizzata da Men's Health, infatti, Neeson ha parlato anche della possibilità di rivederlo nel film di cui James Gunn ci ha svelato la finestra d'uscita pochi giorni fa, e pare proprio che l'attore non sia intenzionato a farsi vedere da quelle parti.

"No, l'ho già fatto in Batman Begins con Christian Bale" è stata la riposta di Neeson a chi gli chiedeva se fosse interessato a un ruolo da villain nel film di Matt Reeves con Robert Pattinson: "Ero Ra's Al Ghul, e lui non era davvero cattivo. Voleva soltanto riorganizzare il mondo, perché ha davvero bisogno di essere riorganizzato" ha poi concluso l'attore.

Vi sarebbe piaciuto rivedere Liam Neeson come villain di Batman? E, in tal caso, in che ruolo l'avreste visto bene? Diteci la vostra nei commenti! James Gunn, intanto, ha promesso che Batman - Parte II punterà molto in alto in termini di qualità, così come gli altri film degli Elseworld DC.