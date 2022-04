The Batman: l'idea per la nuova caverna nasce da...una leggenda metropolitana di New York?

Dopo aver dominato il box office del mese di marzo The Batman di Matt Reeves è già tornato a far parlare di sé grazie all'arrivo sul mercato digitale, che è stato accompagnato anche dalla pubblicazione del volume 'The Art of the Batman'.

Il libro, che offre un dettagliato reso conto della creazione del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, racconta anche le origini della nuova Bat-caverna nella quale Bruce Wayne rielabora le prove raccolte sulle varie scene del crimine lasciate dall'Enigmista in tutta Gotham City. E, a quanto pare, la Bat-caverna è basata su una leggenda metropolitana di New York.

"La famiglia Wayne ha costruito la propria torre nel centro di Gotham circa agli inizi degli anni '20", racconta nel libro lo scenografo James Chinlund, "dunque ci siamo chiesti: 'Cosa potrebbe esserci, sotto questa torre, che oggi possa offrire a Bruce l'opportunità di costruire la Bat-caverna? Non sono in molti a saperlo, ma c'è una stazione ferroviaria abbandonata sotto il Waldorf Astoria di New York, e secondo una leggenda metropolitana da decenni lì sotto c'è un treno rimasto inutilizzato per tutto questo tempo. L'idea è che, ogni volta che il presidente è in città per un impegno, se c'è un'emergenza e deve correre a nascondersi, i servizi segreti lo porteranno in questo tunnel segreto sotto il Waldorf, dal quale potranno farlo uscire dalla città con discrezione. Ho sempre amato questa leggenda, la trovo molto romantica, quindi la mia idea è stata questa: 'Quando i Wayne hanno creato Gotham, anche loro, come il presidente, hanno installato la propria ferrovia segreta sotto la torre di famiglia'".



