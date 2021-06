The Batman, Halle Berry: 'Vi svelo qual è la mia Catwoman preferita'

Con un cinguettio sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, Halle Berry è tornata a parlare di Catwoman, il celebre personaggio della DC Comics da lei interpretato nell'omonimo film del 2004 diretto da Pitof.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la Berry ha ricordato ai suoi follower che Catwoman è ancora il suo supereroe preferito ma che la versione che più preferisce è quella di ... Eartha Kitt: per chi non lo sapesse la Kitt, ballerina, attrice e musicista afroamericana, ha interpretato Catwoman nella terza stagione della celebre serie tv di Batman degli anni '60.

Prima di essere interpretato da Halle Berry il personaggio di Catwoman aveva avuto anche il volto di Michelle Pfeiffer nel famoso film di Tim Burton Batman Returns, mentre successivamente l'alleata/avversaria/amante del cavaliere oscuro è stata interpretata anche da Anne Hathaway nell'acclamato Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan. Nei mesi scorsi il ruolo è passato nelle mani di Zoe Kravitz, che debutterà come Selina Kyle nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves al fianco di Robert Pattinson, film in uscita a marzo 2022.

Per altri approfondimenti sull'universo di Gotham City, avete già visto la prima foto del Batman di Michael Keaton dal set di The Flash?