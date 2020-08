The Batman, guardate la scena 'io sono vendetta' ricreata in formato LEGO da un fan

Per un fan che si esalta genuinamente per The Batman, soprattutto guardando l'ormai scena cult del "io sono vendetta", un altro pensa bene di riproporre quella stessa sequenza con un Cavaliere Oscuro brutale e rabbioso sotto forma di mattoncini LEGO, restando ovviamente fedelissimo all'originale e creando una clip da vedere.

The Batman sarà ambientato nell'Universo New Earth che sarà completamente sviluppata da Matt Reeves e di cui farà anche parte la serie televisiva Gotham PD in sviluppo per HBO Max. Il Batman di Pattinson sarà basato invece su Year Two, dunque con una carriera da giustiziere mascherato appena agli inizi.



Il film vedrà anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.

The Batman uscirà al cinema il 1° ottobre 2021. Voi cosa ne pensate? Vi ha convinto questo primo trailer? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Durante il DC FanDome, lo ricordiamo, sono stati presentati tra gli altri anche il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 e il trailer della Snyder Cut di Justice League.