The Batman, guardate una scena completa in anteprima! Enigmista attacca un funerale

Il marketing della Warner Bros. prosegue a spron battuto, e dopo la conferma che The Batman durerà tre ore, adesso in rete è arrivata la prima scena completa in anteprima tratta dall'attesissimo cinecomic con Robert Pattinson.

Nella notte italiana tra sabato e domenica, infatti, i fan del Cavaliere Oscuro si sono accorti che negli Stati Uniti ha iniziato a circolare uno strano annuncio prima dei video su YouTube: al posto dei teaser o dei trailer di The Batman visti nei giorni scorsi, infatti, la WB ha deciso di rilasciare una clip completa di due minuti e 41 secondi tratta direttamente dal film.

Il Bruce Wayne di Robert Pattinson non pronuncia una sola parola nel filmato, ma il video restituisce comunque l'atmosfera che Matt Reeves ha voluto conferire al suo film. Come potete vedere in basso, Bruce Wayne sembra presenziare al funerale di un agente delle forze dell'ordine o di un funzionario di Gotham. Il detective Gordon (Jeffrey Wright) sta parlando con un altro ufficiale della scomparsa di un membro del loro dipartimento quando, all'improvviso, la persona scomparsa piomba sulla scena a bordo di un'auto, come visto anche nei trailer ufficiale.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che The Batman uscirà negli Stati Uniti il 4 marzo prossimo, mentre in Italia i fan potranno trovarlo nelle sale già dal giorno prima, il 3 marzo.