The Batman, guardate il poster vintage stile noir anni '40: è spettacolare!

The Batman è basato sulle atmosfere dei noir anni 70 e sul cinema neo-noir di David Fincher, ma l'artista digitale 'Abbazia' è tornato indietro nel tempo realizzando uno splendido poster vintage ispirato ai noir della Hollywood Classica.

Potete trovare la fantastica locandina in calce all'articolo: l'immagine, che replica lo stile di famosi poster come La fiamma del peccato, Il grande sonno e La città nera (solo per citarne alcuni) fin dal font utilizzato e dai colori scelti, ci mostra 'Vendetta' a figura intera al centro e intorno a lui tutti i co-protagonisti, dalla splendida Catwoman di Zoe Kravitz rivista come una vera e propria femme fatale al serial killer Enigmista, passando per il boss criminale Carmine Falcone e il detective James Gordon per arrivare fino al maggiordomo Alfred e allo 'sgherro' Oswald 'Pinguino' Cobblebot. In alto a sinistra vediamo anche il Bruce Wayne di Robert Pattinson, che sembra guardare la sua Gotham City fiammeggiante.

Cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

The Batman di Matt Reeves è ancora in programmazione nei cinema italiani: il film rappresenta un reboot del supereroe totalmente slegato dal DCEU e ambientato in un nuovo universo narrativo incentrato su Gotham City e sviluppato interamente da Reeves, regista, sceneggiatore e produttore. Oltre ai sequel cinematografici, Warner Bros. sta attualmente lavorando anche ad uno spin-off sequel dedicato al Pinguino e ad una serie sul manicomio Arkham: entrambi i progetti saranno distribuiti in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand HBO Max.