The Batman: guardate il Joker di Barry Keoghan in una concept art!

In molti si sono chiesti se ci sarà anche Joker in The Batman. L'attore Barry Keoghan è stato infatti confermato come parte del cast, e secondo molti andrà a interpretare proprio l'iconico personaggio. Mizuri ci mostra adesso Keoghan nei panni Joker in una incredibile concept art, che troverete in fondo all'articolo!

Come sappiamo si tratta di uno dei personaggi più popolari legati a Batman, interpretato negli anni da attori diversi, che gli hanno dato sempre sfumature nuove. Ricordiamo ad esempio Jack Nicholson, che ha portato sui nostri schermi una versione folle, con grandi aspirazioni. O anche Heath Ledger, secondo molti uno dei migliori insieme all'umanizzato Joker di Joaquin Phoenix, che ha dipinto il personaggio come un anarchico che disprezza la società. O Jared Leto, per molto tempo sottovalutato e poi rivalutato grazie all'intervento di Zack Snyder.

Adesso tutti pensano che il prossimo possa essere proprio Barry Keoghan, e ci si chiede quale sfumatura potrà dare al suo Joker. L'attore, per chi non lo ricordasse, lo abbiamo visto recentemente in Eternals, e dopo la Marvel, sarebbe pronto a fare il suo ingresso anche nell'universo DC. Cosa ne pensereste di Keoghan come Joker? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, mentre date un'occhiata alla concept art in fondo all'articolo, vi mostriamo l'ultimo teaser di The Batman, che approfondisce il passato di Catwoman.