The Batman: guardate l'inquietante fantastico trailer ufficiale ma rifatto coi LEGO

Nella giornata di ieri, un fan del mitico Uomo-Pipistrello ha condiviso in streaming su YouTube la sua versione del teaser trailer di The Batman ma rifatta completamente utilizzando un set di mattoncini LEGO e il risultato è a dir poco straordinario. Lo potete visualizzare comodamente in alto su questa pagina.

Si tratta dell'utente Joebor1777 che ha realizzato il filmato iniziando la produzione dello stesso non appena la Warner ha diffuso il teaser trailer di The Batman. Dopo due mesi di duro lavoro il risultato è finalmente disponibile in streaming. Per ottenerlo, l'utente ha collaborato con 12 diversi animatori specializzati e che ha ossequiosamente riportato nei credit del video sulla pagina YouTube.

Intanto, nonostante la notizia del prossimo lockdown nel Regno Unito voluto da Boris Johnson, le riprese di The Batman proseguiranno come da previsione, in quanto alcune attività non-essenziali hanno ottenuto il lasciapassare dal Governo britannico. La Warner Bros. sta cercando in ogni modo di evitare altri ritardi nella produzione del film con Robert Pattinson, evitando al contempo che qualche altro membro del cast o della troupe rimanga contagiato.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini dal set di The Batman, tramite le quali abbiamo visto proprio il Pinguino di Colin Farrell protagonista di una scena di inseguimento. Inoltre, è stato confermato nella giornata di ieri che il film di Matt Reeves utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian per la realizzazione di alcune determinate sequenze.

Ricordiamo che i dettagli della trama di The Batman sono tenuti nascosti, anche se è stato confermato che il film farà parte di un franchise a sé stante e sarà ambientato nell'universo denominato New Earth, nel quale Bruce Wayne è impegnato nel suo secondo anno come protettore di Gotham City.