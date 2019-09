The Batman: ecco quanto guadagnerà Robert Pattinson

In un report di Variety circa il possibile coinvolgimento di Jonah Hill in The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves, è stata fornita anche un'indicazione piuttosto precisa di quanto guadagnerà Robert Pattinson per la sua interpretazione nei panni del Cavaliere Oscuro.

Secondo le informazioni fornite da Justin Kroll, infatti, Pattinson guadagnerà circa cinque milioni di dollari per il film in uscita nel 2021: un buonissimo affare considerato che, qualora i piani per i due sequel già opzionati dovessero concretizzarsi ufficialmente, quella cifra è destinata a lievitare. E non è detto che la carriera di Pattinson nei panni di Batman debba fermarsi al terzo film, dato che tutto dipenderà dalla direzione che la Warner Bros. e la DC Films vorranno prendere con il loro universo-non-universo di cinecomics.

Quando Robert Downey Jr. ha preso la parte di Iron Man, per esempio, ottenne soltanto mezzo milione di dollari per il suo primo film, e arrivando ad Avengers: Endgame il suo cachet ha assorbito una grossa fetta del budget di produzione del film. A condizione che The Batman sia un successo, Robert Pattinson molto presto potrebbe iniziare a risalire la classifica Forbes degli attori più pagati al mondo.

Insieme a Jonah Hill, che dovrebbe interpretare il villan principale del film - che, lo ricordiamo, coinvolgerà diversi avversari storici di Batman, in quella che è descritta come una lunga indagine noir per risolvere una serie di efferati omicidi - la produzione ha anche avvicinato Jeffrey Wright per il ruolo di Gordon. Nessuno dei due attori è ancora stato ingaggiato ufficialmente, ma con l'inizio della produzione fissato per i prossimi mesi in vista della data di uscita di giugno 2021, è lecito aspettarsi nuovi annunci nel corso delle settimane a venire.