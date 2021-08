The Batman, ecco quanto ha guadagnato Robert Pattinson: ed è una cifra ridicola!

Nelle scorse ore è stato rivelato il cachet di Robert Pattinson per The Batman, uno dei film più attesi del 2022 e reboot cinematografico della saga del cavaliere oscuro ad opera dello sceneggiatore e regista Matt Reeves.

Secondo i dati raccolti da Variety, Robert Pattinson da The Batman guadagnerà 'appena' 3 milioni di dollari, una cifra ben al di sotto degli standard dei protagonisti dei cinecomic di oggi. Certo poi bisogna anche tener presente che si tratta comunque di una 'cifra di partenza', dato che come è noto The Batman sarà solo il primo gradino di un nuovo franchise DC Films che si amplierà tramite serie tv per HBO Max, spin-off e sequel, dunque è altamente probabile che i numeri di Robert Pattinson lieviteranno nel corso dei prossimi anni.

Ricordiamo che Warner Bros. ha già dato il via libera ad una serie prequel, incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City e ambientata un anno prima degli eventi che saranno raccontanti nel film, e allo stesso tempo The Batman è stato confermato come il primo capitolo di una trilogia, quindi per l'Uomo Pipistrello c'è davvero un mondo molto più grande da esplorare: se il primo film dovesse avere successo e Pattinson dovesse ritrovarsi ad essere il volto principale di un intero Batman Universe, con l'opzione - chissà - di comparire anche in altri film oltre a quelli della serie di The Batman (come un eventuale spin-off sulla Catwoman di Zoe Kravitz, ad esempio - a quel punto è impensabile che la paga immutata.

Comunque si tratta di un bel cambio di rotta per Robert Pattinson, che nell'ultimo decennio ha navigato le acque del cinema indipendente e che è tornato alla ribalta nel mondo dei blockbuster con Tenet di Christopher Nolan. Ricordiamo che The Batman ha una data d'uscita fissata per il 4 marzo prossimo.