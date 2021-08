The Batman, grosso leak sui MacFarlane Toys: ecco tutte le date di uscita!

A poche ore dalle indiscrezioni sul titolo provvisorio della serie tv prequel di The Batman, che uscirà in esclusiva su HBO Max, in rete sono spuntanti anche i primi leak sulla nuova linea dei MacFarlane Toys dedicati al nuovo lungometraggio DC Films con protagonista Robert Pattinson.

Come potete vedere in calce all'articolo, i leak mostrano la prima immagine di una bellissima action figure di Batman con la sua celebre tuta nera (presumibilmente spruzzata di rosso per ricreare le luci del trailer e dei primi poster? Tiriamo ad indovinare) in piedi in cima a quella che sembrerebbe essere una base simile ad un tetto con un gargoyle, anch'esso illuminato di rosso.

Inoltre, ancor più interessante, un secondo tweet mostra per filo e per segno tutte le date di uscita della nuova linea di action figure da collezione dedicate al film di Matt Reeves. Il mese di febbraio 2022 porrà l'attenzione su quattro modellini, Batman, Pinguino, Catwoman ed Enigmista, oltre a quello per le Bat-bike e ad una statua da collezione di Batman. A marzo 2022, giusto in tempo per l'uscita del film nelle sale di tutto il mondo, sarà invece la volta di altre quattro action figure, dedicate rispettivamente a Batman senza maschera, Catwoman senza maschera, Enigmista senza maschera e Bruce Wayne in abiti da vagabondo, ipoteticamente gli stessi visti in una delle scene nel trailer. Sempre a marzo uscirà un'altra statua di Batman (indicata come 'modello rosso e nero', dunque immaginiamo si tratti della stessa vista nella foto) e un modellino per una 'basic-bike'.

Ricordiamo che The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne mentre Zoë Kravitz vestirà quelli di Selina Kyle, la ladra conosciuta come Catwoman a volte romanticamente coinvolta con Batman. Paul Dano sarà Edward Nashton, una versione dell'Enigmista con un minaccioso nuovo design, John Turturro sarà Carmine Falcone, un boss del crimine di Gotham, e Collin Farrell interpreterà Oswald "Oz" Cobblepot, alias il Pinguino. La data di uscita è fissata per il 4 marzo 2022.

In attesa di un nuovo trailer, che arriverà presumibilmente ad ottobre durante la seconda edizione del DC FanDome, ecco le recenti dichiarazioni di Jeffrey Wright, interprete di James Gordon. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.