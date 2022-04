The Batman, grosse novità: cambia la data d'uscita del bluray, cosa sta succedendo?

The Batman è arrivato in digitale qualche giorno fa in Italia, con grosso anticipo sull'uscita dell'edizione home-video fisica finora prevista per il 30 giugno prossimo: si, finora, dato che le cose a quanto pare sono appena cambiate.

Nelle scorse ore infatti la data d'uscita del bluray di The Batman è cambiata drasticamente: come segnalato da diversi utenti che avevano prenotato in anticipo una loro copia personale sui principali store online, come ad esempio Amazon, un'email del servizio clienti ha avvisato che l'uscita del prodotto e la conseguente data di consegna è stata anticipata dal 30 giugno al 19 maggio. E' possibile dunque che l'originale data d'uscita fosse solo un place holder, e che in realtà Warner Bros. farà debuttare la versione home-video fisica del film ad un mese esatto dall'uscita di quella digitale.

Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali dunque rimanete sintonizzati, dato che con molta probabilità nei prossimi giorni Warner Bros. ci farà conoscere tutti i dettagli della situazione. La possibilità che l'attesa dei fan per il bluray di The Batman diminuisca significativamente, comunque, è assai alta: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

