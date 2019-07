The Batman: Greig Fraser scelto come direttore della fotografia del film di Matt Reeves

Circolano conferme sul nome del candidato all'Oscar Greig Fraser, attivo sul set di film come Dune e Rogue One, quale direttore della fotografia di The Batman, diretto da Matt Reeves. The Hollywood Reporter scrive che il professionista australiano, nominato agli Academy Awards per Lion di Garth Davis, collaborerà con Reeves nel progetto.

Altri progetti nei quali è stato coinvolto Greig Fraser sono film del calibro di Zero Dark Thirty, Vice - L'uomo nell'ombra e Foxcatcher - Una storia americana.

"Sarà fantastico lavorare con Matt" ha dichiarato Fraser in una nota "Il franchise di Batman è iconico ed è un privilegio avere la possibilità di visualizzarlo a modo mio. Soprattutto con il potenziale creativo accumulato con il talento di chi abbiamo davanti e dietro la macchina da presa" ha concluso Fraser. In precedenza si era parlato di Robert Richardson per il ruolo; notizia in seguito smentita.



The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021. Il casting ha portato alla scelta di Robert Pattinson quale erede di Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Una scelta che ha comportato mille discussioni e che ha trovato il parere favorevole di Michael E. Uslan, noto produttore del franchise di Batman.

Anche Michael Giacchino è probabilmente a conoscenza di qualcosa sul film, tanto da fargli dire di ritenerlo 'dannatamente fantastico'.

Nel frattempo prosegue la fase di casting per trovare i profili migliori che possano completare il parterre di attori e attrici che parteciperanno alla pellicola.