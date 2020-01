The Batman, Gotham prenderà vita a Glasgow: previsto l'arrivo sul set della Batmobile

Il Daily Record ha riportato qualche minuto fa che Matt Reeves ha scelto Glasgow come base per la nuova Gotham City che vedremo in The Batman, atteso cinecomic DC con protagonista Robert Pattinson.

La troupe, che sta attualmente girando alcune sequenze nei pressi degli studios di Londra, si sposterà in Scozia all'inizio di febbraio per girare diverse esterne fra le strade della metropoli della Lowlands. Numerose vie della città saranno trasformate nella metropoli immaginaria del mondo di Batman, assegnando ai residenti un posto in prima fila per il film Warner Bros.

Il report rivela che durante quei giorni di riprese farà il suo esordio anche la nuova Batmobile, il cui design è attualmente segreto. Una fonte ha dichiarato: "Glasgow verrà trasformata in Gotham City e, con l'architettura della città, si prevede che avrà un bell'aspetto nel nuovo film. Sarà anche la prima volta che i fan della DC vedranno la nuova Batmobile, quindi molti saranno pronti ad affrontare la pioggia scozzese sperando di riuscire a intravederla."

Ricordiamo che la città scozzese non è nuova alle produzioni hollywoodiane: nel 2011 venne trasformata in Philadelphia per le riprese di World War Z con protagonista Brad Pitt, mentre recentemente abbiamo visto le sue strade nello spin-off del franchise di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, con protagonisti Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba.

Ricordiamo che The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves, arriverà nei cinema a giugno 2021. Nel cast, oltre a Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, anche Colin Farrell nei panni del Pinguino, Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon e Andy Serkis in quelli del maggiordomo Alfred Pennyworth. Tra i ruoli segreti Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.