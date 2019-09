The Batman sarà girato prevalentemente nei Warner Bros. Studios del Regno Unito

Lo scorso luglio alcune indiscrezioni avevano anticipato un potenziale inizio delle riprese di The Batman per il gennaio del 2020 a Londra, e in attesa di sapere la data ufficiale è stata confermata la location principale della produzione.

Secondo quanto rivelato da HN Entertainment, infatti, l'atteso film di Matt Reeves sarà girato prevalentemente ai Warner Bros. Studios di Leavesden, complesso situato a pochi chilometri da Londra e precisamente a Watford.

La struttura in passato è stata utilizzata per le riprese della saga di Harry Potter e dei primi due capitoli di Animali Fantastici - il terzo è in arrivo nel 2021- ed è stata inoltre la prima location per la produzione di altri film DC come Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman e Wonder Woman 1984, quest'ultimo atteso al cinema per giungo 2020.

Non tutti i cinecomic targati Warner però sono stati girati a Leavesden: le riprese di Joker si sono infatti svolte prevalentemente a New York, mentre Birds of Prey è stato girato a Los Angeles; il The Suicide Squad, infine, a breve sarà girato ai Pinewood Studios di Atlanta.

In attesa di conoscere i membri ufficiali del cast l'unica conferma è che questa volta il Cavaliere Oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson, che vestirà i panni di una versione di Bruce Wayne più giovane rispetto a quelle viste su grande schermo; non a caso diverse indiscrezioni indicano Il Lungo Halloween come principale fonte di ispirazione.