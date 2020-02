The Batman: Gil Perez-Abraham si unisce al cast del film di Matt Reeves

Dopo aver visto il costume del Cavaliere di Gotham nella valanga di immagini emerse dal set di The Batman, ecco arrivare in rete dei nuovi dettagli sul cast film di Matt Reeves. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, Gil Perez-Abraham è stato ufficialmente ingaggiato in un ruolo sconosciuto.

L'attore andrà dunque ad unirsi ai già confermati Robert Pattinson (Bruce Wayne), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), Colin Farrell (Pinguino), Andy Serkis (Alfred), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson) e Jayme Lawson (Bella Reál).

Le riprese di The Batman stanno proseguendo come previsto in vista dell'uscita a giugno 2021. Oltre al recente sguardo alla tua del Crociato Incappucciato, nei giorni scorsi è emersa in rete un'immagine leak che parrebbe collegata all'Enigmista di Paul Dano, la cui veridicità sembra essere confermata da una foto pubblicata da Matt Reeves.

Perez-Abraham, visto in Orange is The New Black e nella serie FX Pose, ha in programma anche un'apparizione in The Walking Dead: World Beyond, nuovo spin-off del franchise targato AMC in arrivo il prossimo aprile. Nella sua carriera, l'attore si è anche distinto per aver recitato nel musical We Live in Cairo.

