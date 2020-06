The Batman, Giancarlo Esposito è Mr. Freeze nella fan-art del film con Robert Pattinson

Il primo teaser di The Batman potrebbe arrivare fra qualche settimana per gentile concessione della Warner Bros., ma intanto i fan impazienti si stanno già portando avanti col lavoro.

L'artista ApexForm ha infatti creato una sensazionale fan-art per il film scritto e diretto da Matt Reeves, o per meglio dire per i suoi sequel, immaginando il celebre Giancarlo Esposito nei panni del villain Mr. Freeze, uno dei più famosi avversari del Cavaliere Oscuro già portato al cinema da Arnold Schwarzenegger nel film Batman & Robin.

Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I dettagli completi della trama di The Batman sono tenuti nascosti, ma ad oggi sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali che include Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Seguendo il Cavaliere Oscuro durante il suo secondo anno in qualità di protettore di Gotham City, il film si focalizzerà anche sulle capacità investigative dell'eroe, e lo farà in misura maggiore rispetto ai precedenti adattamenti live-action. Si prevede che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura co-scritta insieme a Mattson Tomlin, il film include nel cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino. L'uscita è attualmente fissata per l'1 ottobre 2021.