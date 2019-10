The Batman: Gal Gadot augura buon lavoro a Zoe Kravitz

Il nuovo film The Batman di Matt Reeves continua a far parlare di sé poiché questa settimana è stata densa di novità e curiosità sul film. In quella più recente la star del DC Universe Gal Gadot si complimenta con Zoe Kravitz per il ruolo affidatole: la giovane attrice sarà Catwoman al fianco di Robert Pattinson nell'imminente produzione.

Dopo la scritturazione di Paul Dano per il ruolo dell'Enigmista e di Robert Pattinson che vestirà i panni di Batman, il nuovo film con protagonista l'uomo pipistrello ha accolto a braccia aperte Zoe Kravitz. Numerose attrici che l'hanno preceduta nel costume e nessuna ha mancato nel farle i migliori auguri: Michelle Pfiffer le ha persino dato alcuni consigli sulla parte.

Le più recenti congratulazioni arrivano da Gal Gadot, che in un post su instagram accoglie Kravitz nella famiglia. "Benvenuta in famiglia!" era proprio questa la didascalia al post, quasi subito modificata dalla stessa attrice: non è certo che il nuovo Batman si vada ad inserire nello stesso universo nel quale sono ambientati i film attualmente prodotti per il DCU. Sotto la foto adesso campeggia la scritta "Catwoman is back! MEOW!" e non potrebbe essere più azzeccata.

Non si sa ancora quando inizieranno le riprese del Batman di Matt Reeves, ma è già nota la data d'uscita: Pattinson arriverà nelle sale il 25 giugno 2021 e non dovremo aspettare molto tempo per vedere nuovamente i personaggi DC sul grane schermo. Le prossime uscite targate DCU sono Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) il 7 febbraio 2020 e Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020.