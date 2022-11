The Batman, il fumetto prequel ha svelato un clamoroso legame tra Bruce e Catwoman

Il famoso fumetto Riddler Year One, realizzato dall'attore Paul Dano e dal regista Matt Reeves, è in corso di pubblicazione negli Stati Uniti e la sua storia prequel ha appena svelato un grosso segreto taciuto in The Batman con Robert Pattinson.

Nel film, come forse ricorderete, un punto importante della trama è la vendetta di Catwoman (Selina Kyle) contro Carmine Falcone: la storia ha origine all'Iceberg Lounge, il locale di proprietà del boss criminale, e dal quale la migliore amica di Selina, Ani, è improvvisamente scomparsa all'inizio del film. Selina è sconvolta perché sa che c'è un'alta probabilità che Ani sia morta, e farà squadra con Batman per trovarla e inchiodare Falcone. Tuttavia, come rivelato dal primo numero di 'The Riddler: Year One', Batman è stato accidentalmente responsabile del destino di Ani.

Nel fumetto, infatti, c'è una scena in cui Edward, prima di diventare l'Enigmista, è il casuale testimone di una lotta tra il Cavaliere Oscuro e alcuni teppisti che stavano aggredendo proprio Ani. Dopo aver messo fuorigioco i malviventi, però, Batman tratta Ani con estrema sufficienza e pochissima empatia, dicendole che dovrebbe cambiare lavoro, un'affermazione che il narratore (Edward) giudica incredibilmente superficiale, da chi guarda qualcuno dall'alto verso il basso (forse non a caso, un argomento che sarà tirato fuori da Catwoman in una scena di The Batman). Il suo atteggiamento spinge Ani ad insultarlo mentre se ne va: agli occhi della ragazza Batman non è un eroe, a sottolineare come Vendetta è lontano dal diventare il simbolo di speranza che vorrebbe essere.

In un'altra scena, Edward vede Ani tornare all'Iceberg Lounge per continuare il suo lavoro di escort, accompagnandosi agli uomini che molto presto avrebbero segnato la sua fine. Insomma, dal punto di vista di Edward Batman è quasi uno dei cattivi, incapace di aiutare davvero le persone di Gotham: e il legame tra Bruce e Selina è accidentalmente nato da un errore di giudizio del cavaliere oscuro.