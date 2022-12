The Batman: il fumetto di Paul Dano svela un momento chiave del passato dell'Enigmista!

L'Enigmista è stato una delle più grandi vittorie raggiunte da The Batman. Dopo anni di villain anonimi, Bruce Wayne ha ritrovato davanti a se un cattivo di livello degno esser chiamato tale. Le sue origini sono state svelate dallo stesso Paul Dano in una storia a fumetti da lui scritta dopo il film.

E' la prima volta che un attore ha l'onore di scrive una serie su carta stampata su un personaggio da lui interpretato in un cinecomic. Lo stesso Paul Dano ha svelato è arrivato a scrivere un fumetto su L'Enigmista, raccontando quanto sia entrato in uno strano rapporto con il personaggio che l'ha portato addirittura a dare vita ad una storia sul suo passato. Nel nuovissimo The Riddle: Year One, viene approfondito un momento chiave della crescita de L'Enigmista.

Alla base di tutto si pone un incontro tra il personaggio e Thomas Wayne, già accennato all'interno del film. Qui il discorso viene approfondito ripercorrendo il momento. Il secondo numero si apre con un ricordo deformato nella mente dell'Enigmista nel quale ricorda le parole scambiate tra di lui e Wayne. "Cosa ti piace della scuola, Edward?" gli chiede il magnate. "Mi piacciono... gli enigmi. Gli enigmi e i numeri". Tra i due va avanti una conversazione sul futuro del giovane Edward fino ad arrivare ad un semplice indovinello proposto da Wayne "cosa è sempre davanti a te ma non si vede?", la risposta immediata del giovane è "Il futuro". Le parole successive di Wayne cambieranno totalmente la vita del giovane "Esatto! E il tuo futuro è luminoso, Edward. Perché ricorda... sei importante".

Il fumetto scritto da Dano riesce a dare ancor più backstory al lavoro fatto da Reeves nella pellicola. Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di The Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!