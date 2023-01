The Batman, il fumetto dell'Enigmista conferma l'esistenza di Metropolis!

Il The Batman di Matt Reeves esiste in un universo che non sembrerebbe avere punti in comune con il DC Universe di James Gunn e Peter Safran: è legittimo, dunque, immaginare che su questo nuovo piano narrativo sia possibile trovare, oltre a un nuovo Bruce Wayne, anche delle versioni alternative degli altri eroi e villain targati DC.

Il primo nome a venire in mente, inutile dirlo, è quello di Superman: l'addio di Henry Cavill al DC Universe non è ancora stato metabolizzato dai fan del franchise, per cui qual modo migliore di trovare conforto se non quello di immaginare la comparsa di un Clark Kent nuovo di zecca?

La possibilità che ciò accada è al momento tutt'altro che concreta, ma una cosa è certa: Superman esiste anche nell'universo di The Batman! La conferma arriva dal fumetto dell'Enigmista di Paul Dano, lo stesso che nei giorni scorsi ci ha svelato un dettaglio importante sul passato dell'Enigmista stesso: nell'ultimo numero, infatti, vediamo il biglietto di un treno con partenza da Gotham e destinazione Metropolis, riferimento più che esplicito, dunque, all'esistenza della città in cui hanno luogo le avventure dell'eroe kryptoniano.

Vi aspettate di veder comparire Superman nei prossimi film sul Batman di Robert Pattinson? Chi vedreste bene nel ruolo? Diteci la vostra nei commenti! Per i più curiosi, intanto, qui potete leggere l'intera sceneggiatura di The Batman.