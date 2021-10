The Batman: quali fumetti ha studiato Robert Pattinson per prepararsi al film?

The Batman non sarà un nuovo racconto di origini ma una nuova versione del celebre supereroe DC Comics, e in una nuova intervista promozionale Robert Pattinson ha svelato quali fumetti ha studiato per calarsi maggiormente nella parte.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, Robert Pattinson è intervenuto per parlare di Batman in un video per il mercato cinese. Nella clip, l'attore dichiara: "Ho sentito che dovevo conoscere il più possibile riguardo la storia del personaggio, anche solo per capire cos'era già stato fatto. Ho letto praticamente di tutto, iniziando prima dai fumetti della Golden Age fino ad arrivare agli albi che stavano uscendo letteralmente in concomitanza all'inizio delle nostre riprese. Ho anche letto parecchia roba delle nuove storie scritte da Tom King, che la DC stava pubblicando mentre stavano girando il film".

Il post, come avrete notato, è stato diffuso sul social network Twitter dallo stesso Tom King, acclamato autore DC vincitore di numerosi premi, che ha scritto un lungo arco narrativo dedicato a Batman ancora in corso di programmazione con lo spin-off/sequel Batman/Catwoman. Una volta resosi conto che Robert Pattinson ha letto le sue storie praticamente sul set di The Batman, King ha commentato: "Beh, questa cosa è veramente figa". Ricordiamo che Tom King era stato scelto dalla DC Films per scrivere la sceneggiatura di New Gods, film che però successivamente è stato accantonato dopo le numerose ristrutturazioni interne alla dirigenza della compagnia.

Nel frattempo, vi chiediamo: e se The Batman stesse adattando Hush, altro famoso fumetto DC?