The Batman, a quali fumetti si ispira il film con Robert Pattinson?

Mentre arrivano nuovi dettagli su The Batman, tutti si chiedano da quali fumetti sia tratto questo adattamento. Ecco quanto dichiarato da Reeves e dai suoi collaboratori.

Il primo a cui ci si potrebbe essere ispirati è Batman Ego, una raccolta degli anni 2000 di Darwyn Cooke in cui si esplora in profondità la psiche di Batman, proprio come dovrebbe fare il film di Reeves. Il regista stesso ha confermato che questo sarebbe stato il primo comic d'ispirazione per la pellicola. Si tratta in effetti di una raccolta molto dark.

Il secondo è Batman Year One di Frank Miller, che ha lavorato con l'artista David Mazzucchelli. Qui seguiamo Bruce Wayne nel suo primo anno come vigilante, e conosciamo la sua relazione con James Gordon. In questi comics Batman è un detective ancora senza (o comunque con poca) esperienza, e al suo secondo anno probabilmente conserverà questo tratto, essendo ancora poco rodato.

C'è poi l'iconica graphic novel di Tim Sale, The Long Halloween, che ha ispirato anche The Dark Knight di Cristopher Nolan. Sembra essere una delle fonti più importanti per il film. Infatti questo fumetto parla di Batman nei suoi primi anni che cerca di trovare un serial killer misterioso, che nel film sarà L'Enigmista.

Conoscevate questi comics? Fatecelo sapere nei commenti, intanto vi mostriamo il nuovo poster di The Batman.