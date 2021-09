The Batman, nuova foto ufficiale di Robert Pattinson e teaser inedito della colonna sonora

In occasione del Batman Day, il regista Matt Reeves e il compositore Michael Giacchino hanno offerto ai fan un nuovo sguardo a The Batman, attesissimo cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson.

Come potete vedere in calce all'articolo, Reeves ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter uno sguardo alla sala montaggio, dando ai fan la possibilità di ammirare una nuova foto di Robert Pattinson nei panni di Batman da una scena del film: nell'immagine, l'Uomo Pipistrello sembra impegnato in una scena di lotta, o in una fuga, per la quale ha necessità del suo famigerato bai-rampino. Il regista ha scritto: "Wow, sono stato via così a lungo...! Ho tirato fuori la testa dalla sala di montaggio solo per un momento per festeggiare il Batman Day! Non vedo l'ora di potervi mostrare qualcosa in più tra qualche settimana da oggi al DC FanDome! (Scusate per il disordine sulla scrivania)".

Il riferimento di Matt Reeves conferma dunque la presenza del nuovo trailer di The Batman al secondo DC FanDome, nuova edizione dell'evento online brandizzato DC in arrivo il 16 ottobre prossimo. Nel frattempo, sempre su Twitter Michael Giacchino ha fatto ascoltare un pezzo della colonna sonora di Batman, che potete trovare nel secondo post in calce all'articolo. Cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti date un'occhiata alla nuova immagine della Catwoman di Zoe Kravitz. The Batman uscirà al cinema il 4 marzo 2022.