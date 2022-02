The Batman, la nuova foto è spettacolare: tutti i dettagli del costume di Robert Pattinson

Mentre le proiezioni al box office di The Batman parlano di un possibile miglior esordio di sempre per la saga del Cavaliere Oscuro, il nuovo cinecomic DC Films è tornato a mostrarsi con una foto inedita che mostra nel dettaglio il costume di Robert Pattinson.

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un serial killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro): e mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del villain diventa chiara, Batman sarà costretto a stringere nuove alleanze per smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

The Batman uscirà al cinema in Italia dal 3 marzo prossimo.