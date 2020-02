The Batman, le foto dal set rivelano una rissa con gli sgherri di ... Joker?

Com'era prevedibile, il camera test di Robert Pattinson con indosso il costume del Cavaliere Oscuro che indosserà in The Batman è stato pubblicato per evitare leak ora che le riprese sono in corso in Gran Bretagna.

Non a caso, infatti, una prima succulenta ondata di immagini trafugate dal set è arrivata online grazie a Just Jared, sito specializzato in questo tipo di contenuti: come potete vedere in calce all'articolo, la "talpa" del portale ha scattato diverse fotografie durante una sequenza in cui una temibile gang con pitture facciali presumibilmente ispirate al Joker si diverte a malmenare un passante.

La cosa da notare è che quel passante non ha niente di anonimo: trattasi infatti della controfigura di Robert Pattinson. Il dettaglio non trascurabile apre a due possibilità: o lo stunt-man sta girando un cameo come semplice passante anonimo aggredito dalla banda di criminali, oppure sta impersonando effettivamente Bruce Wayne per alcune inquadrature secondarie, e qualora questa seconda ipotesi dovesse corrispondere a verità, allora possiamo aspettarci una scena in cui il protagonista verrà attaccato pesantemente (oppure li sta attirando per qualche motivo?).

Di certo il particolare più succoso - e che darà adito a diverse speculazioni - riguarda il trucco della gang, a metà fra quello di un teschio da Dia de los Muertos messicano e Joker, anche se un Joker molto diverso da quello interpretato da Joaquin Phoenix. Ricordiamo che il collegamento fra le due pellicole resta finora soltanto una speranza dei fan, tutt'altro che confermata ufficialmente dalla Warner Bros.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

