The Batman: la nuova foto con Robert Pattinson e Zoe Kravitz è mozzafiato!

Dopo le nuove foto di Enigmista, il magazine Empire ha pubblicato in esclusiva anche una nuova foto di The Batman dedicata al protagonista Robert Pattinson e alla sua 'partner' Zoe Kravitz.

Come potete vedere in calce all'articolo, la foto è tratta dalla famosa 'scena sul tetto' già intravista nel secondo trailer di The Batman, e mostra Robert Pattinson e Zoe Kravitz nei panni di Batman e Catwoman. Il magazine Empire, nella didascalia del post, ha scritto: "Il numero di The Batman di Empire sarà in vendita domani! E siete fortunati ad avere la nuova uscita sotto il vostro albero di Natale, dato che sarà piena di esclusive mondiali. La nostra storia di copertina di questo mese è un servizio esclusivo su The Batman di Matt Reeves, con interviste al regista, a Robert Pattinson, a Zoe Kravitz, a Paul Dano, a Colin Farrell e al produttore Dylan Clark. Passate a ritirarlo in edicola da domani!".

Ricordiamo che The Batman ha attualmente una data d'uscita fissata per il 4 marzo 2022, anche se al momento come e quanto varietà di mercato in mercato. Il film, ambientato fuori dal DCEU, racconterà il secondo anno di attività di Bruce Wayne come cavaliere oscuro ed è stato pensato come il primo capitolo di un nuovo franchise di Batman, destinato ad espandersi con due serie tv di HBO Max già annunciate - una dedicata al dipartimento di polizia di Gotham City e una dedicata al villain Pinguino.

