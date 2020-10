The Batman, la foto di Robert Pattinson in sella alla moto diventa un fantastico poster

Il set di Chicago ci sta regalando grandi scatti a tema The Batman, come le ultime foto che mostrano Battinson all'inseguimento sulla Batmoto, e tanto basta per ispirare la creatività degli utenti del web.

Abbiamo già visto fior fior di fanart relative a The Batman, tra i vari e potenziali Joker e le versioni alternative dell'eroe interpretato da Robert Pattinson, tra un Pinguino e un Due Facce, passando per Poison Ivy, svariati Robin e tanti altri personaggi di Gotham e dintorni. Questa volta però l'arte arriva dall'arte, ovvero da uno scatto di un fotografo sul set del film.

Direttamente da Chicago, infatti, abbiamo visto le immagini condivise da Joshua Mellin, una delle quali ci mostrava Robert Pattinson sulla Batmoto. Questa ha poi a sua volta ispirato diverse fan edit, inclusa quella di Mizuri, che ha realizzato lo splendido poster che potete trovare anche in calce alla notizia.

"Ho visto uno scatto incredibile di @JoshuaMellin dal set di The Batman e ci ho voluto fare un poster in versione noir. Spero vi piaccia! #TheBatman @mattreevesLA @TheBatman" ha scritto l'artista nella caption del post di Twitter.

L'atmosfera è piuttosto azzeccata, considerando che è proprio ai noir e alle detective story che si rifà Reeves per la sua versione del Cavaliere oscuro, come ha più volte ribadito lui stesso.

Voi, però, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

The Batman arriverà nelle sale il 4 marzo 2022.