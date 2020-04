The Batman, Flash e Shazam rinviati: i fan DC nel panico sui social

Era nell'aria da tempo, ma alla fine la notizia ufficiale è arrivata: anche il The Batman di Matt Reeves sarà rinviato. Il film, inizialmente previsto per il 25 giugno 2021, arriverà in sala il 1 ottobre dello stesso anno a causa dell'emergenza coronavirus.

Una decisione praticamente ovvia visto l'inevitabile stop alle riprese a causa della pandemia, ma che sembra aver comunque mandato nel panico i tanti fan DC che speravano ancora in qualche modo di poter vedere il film con Robert Pattinson senza slittamenti, ma che soprattutto non avevano ancora perso le speranze per quanto riguarda Flash, Shazam e gli altri film rinviati.

"Ok, The Batman era inevitabile, ma perché anche Flash e Shazam? Come se Flash non fosse già in produzione, ed è ancora da vedere come si metteranno le cose con Ezra Miller", "Visto quanto fece bene Joker nello slot di ottobre sembra un po' stupido piazzare The Batman nello stesso periodo", "Tutto ciò che voglio è vedere Rob come Batman, ma ora dovrò aspettare ancora di più, questo è il mio inferno" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter.

Qui, intanto, trovate l'elenco dei film rinviati insieme a The Batman; pare che prima dello stop solo il 25% delle riprese di The Batman fosse stato completato.