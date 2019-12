Da The Batman a Flash: tutti i film DC in arrivo nei prossimi tre anni

Dopo la rinascita nata dal successo di Joker, Aquaman e Shazam!, Warner Bros. e DC Films si affacciano nel nuovo triennio con dei progetti molto diversi tra loro: alcuni legati al DCEU, altri meno o addirittura per niente. Vediamo quali sono insieme alle date di uscita ufficiali.

Se da un lato proseguiranno le vicende di Wonder Woman, Aquaman e Flash (con Ezra Miller al suo esordio in uno stand-alone) anche dopo il trambusto di Justice League, dall'altro l'atteso The Batman potrebbe inaugurare una sorta di Gotham Universe alternativo seguendo (in parte) le orme del film di Todd Phillips, che almeno per il momento ha tutta l'intenzione di rimanere un capitolo a sé stante.

Una via di mezzo è invece rappresentata da Birds of Prey (film più atteso del 2020 per IMDb) e probabilmente anche dal The Suicide Squad di James Gunn: se il regista dei Guardiani non si è ancora voluto sbilanciare sulla possibile natura reboot del suo film, la regista Cathy Yan ha invece già confermato che Birds of Prey sarà ambientato in una linea temporale parallela.

Sempre per quanto riguarda il DCEU, nel 2021 avverrà il debutto di Black Adam - guardate il primo sguardo a Dwayne Johnson nei panni dell'antieroe DC - nel franchise in vista di un possibile crossover con Shazam!, il cui secondo capitolo arriverà a pochi mesi distanza nel 2022, come confermato nei giorni scorsi dal calendario delle uscite reso noto da Warner.

Ecco tutti i film DC in arrivo:

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn - 6 febbraio 2020

Wonder Woman 1984 - 5 giugno 2020

The Batman - 25 giugno 2021

The Suicide Squad - 6 agosto 2021

Black Adam - 22 dicembre 2021

Shazam! - 1 aprile 2022

The Flash - 1 luglio 2022

Aquaman 2 - 16 dicembre 2022

Cosa vi aspettate dal futuro del franchise? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.